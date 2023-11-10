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Новости

Новости

10 ноября, 14:30

Город

Новости часа: более 200 машин "Москвич 3" приобрели для столичной полиции в 2023 году

Новости часа: более 200 машин "Москвич 3" приобрели для столичной полиции в 2023 году

Собянин: в Москве реализуется 80 масштабных инвестпроектов

Новости часа: Москва помогает создавать производства и новые рабочие места

Мэр Москвы поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел

Новости часа: Собянин рассказал о реализации в Москве масштабных инвестпроектов

Новости часа: Собянин рассказал о реализации в Москве масштабных инвестпроектов

Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

Мэр Москвы рассказал о ходе программы реновации в 2023 году

Собянин рассказал о строительстве моста между Филевской поймой и Шелепихинской набережной

Собянин рассказал о строительстве моста между Шелепихинской набережной и Филевской поймой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 200 автомобилей "Москвич 3" приобрели для сотрудников полиции Москвы в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Владельцы электромобилей стали чаще оставлять свои машины на платных парковках Москвы. Таковы данные Дептранса.

Почти 16,5 тысячи человек посетили Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ во время осенних каникул. О количестве посетителей сообщил комплекс горхозяйства.

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