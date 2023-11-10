Новости часа: более 200 машин "Москвич 3" приобрели для столичной полиции в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 200 автомобилей "Москвич 3" приобрели для сотрудников полиции Москвы в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Владельцы электромобилей стали чаще оставлять свои машины на платных парковках Москвы. Таковы данные Дептранса.

Почти 16,5 тысячи человек посетили Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ во время осенних каникул. О количестве посетителей сообщил комплекс горхозяйства.