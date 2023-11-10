Собянин: в Москве реализуется 80 масштабных инвестпроектов

80 масштабных промышленных инвестиционных проектов реализуют в Москве, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Это позволит создать более 52 тысяч рабочих мест.

Мэр отметил, что на севере города уже действует технопарк, где проектируют технологические решения для строй-отрасли. А на западе Москвы в данный момент строят вторую очередь мясоперерабатывающего завода. Тем временем на северо-востоке столицы планируют запустить производство косметики, средств личной гигиены и индивидуальной защиты.

Под масштабные инвестиционные проекты с 2016 года участки предоставляют без торгов. Застройщики могут взять землю в аренду, а Москва взамен получает новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет.

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