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10 ноября, 12:15

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Мэр Москвы поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел

Мэр Москвы поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел

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Сергей Собянин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. В своем телеграм-канале мэр столицы поблагодарил полицейских за добросовестное выполнение служебного долга, самоотверженность и умение эффективно решать самые сложные задачи.

В пятницу, 10 ноября, в столице открыли новое здание отдела полиции по району Якиманка. Оно в пять раз больше старого. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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