Мэр Москвы поздравил с праздником сотрудников органов внутренних дел

Сергей Собянин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. В своем телеграм-канале мэр столицы поблагодарил полицейских за добросовестное выполнение служебного долга, самоотверженность и умение эффективно решать самые сложные задачи.

В пятницу, 10 ноября, в столице открыли новое здание отдела полиции по району Якиманка. Оно в пять раз больше старого. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.