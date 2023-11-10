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10 ноября, 12:00

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о реализации в Москве масштабных инвестпроектов

Новости часа: Собянин рассказал о реализации в Москве масштабных инвестпроектов

Новости часа: Собянин рассказал о реализации в Москве масштабных инвестпроектов

Собянин рассказал о модернизации службы лучевой диагностики Москвы

Мэр Москвы рассказал о ходе программы реновации в 2023 году

Собянин рассказал о строительстве моста между Филевской поймой и Шелепихинской набережной

Собянин рассказал о строительстве моста между Шелепихинской набережной и Филевской поймой

Новости часа: 150 тыс жителей столицы применили сервисы пространства "Молодежь Москвы"

Собянин рассказал о строительстве моста между Филевской поймой и Шелепихинской набережной

Собянин рассказал о первом годе работы пространства "Молодежь Москвы"

Новости часа: двухпутные тоннели БКЛ попали в Книгу рекордов России как самые протяженные

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые масштабные промышленные инвестпроекты позволят создать более 52 тысяч рабочих мест. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Десять поворотов и разворотов сделали в Москве с начала года с помощью переразметки. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

На прием в женских консультациях Москвы теперь можно попасть в день обращения и без записи. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

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