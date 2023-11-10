Новости часа: Собянин рассказал о реализации в Москве масштабных инвестпроектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые масштабные промышленные инвестпроекты позволят создать более 52 тысяч рабочих мест. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Десять поворотов и разворотов сделали в Москве с начала года с помощью переразметки. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

На прием в женских консультациях Москвы теперь можно попасть в день обращения и без записи. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.