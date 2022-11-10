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10 ноября, 16:45

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Собянин и Колокольцев открыли новый комплекс для спецподразделений полиции в ЗАО

Собянин и Колокольцев открыли новый комплекс для спецподразделений полиции в ЗАО

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Сергей Собянин и Владимир Колокольцев открыли новый комплекс зданий для спецподразделений полиции. Он предназначен для размещения сотрудников 2-го специального полка полиции и отряда особого назначения "Гром".

В новом комплексе созданы все условия для тренировок и отдыха. В помещениях установлено тактическое оборудование с российским программным обеспечением. Также в распоряжении сотрудников есть оборудованная тренировочная база под открытым небом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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