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Собянин утвердил решение о комплексном развитии еще трех бывших промзон столицы

Собянин утвердил решение о комплексном развитии еще трех бывших промзон столицы

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Три новых квартала появятся в Москве. Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии трех бывших промзон "Алтуфьевское шоссе", "Вагоноремонт" и "Северянин".

На данный момент на этих территориях расположены старые склады, автостоянки и автомойки, гаражи и пункты приема металлолома. После реорганизации там появятся новые предприятия, на которых создадут более восьми тысяч рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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