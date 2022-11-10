Собянин утвердил решение о комплексном развитии еще трех бывших промзон столицы

Три новых квартала появятся в Москве. Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии трех бывших промзон "Алтуфьевское шоссе", "Вагоноремонт" и "Северянин".

На данный момент на этих территориях расположены старые склады, автостоянки и автомойки, гаражи и пункты приема металлолома. После реорганизации там появятся новые предприятия, на которых создадут более восьми тысяч рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.