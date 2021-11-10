Собянин осмотрел новое здание полиции в Бескудниковском районе

В Бескудниковском районе появилось новое здание полиции. В День сотрудника органов внутренних дел его торжественно открыл Сергей Собянин.

Строить здание начали в феврале этого года, а закончили в прошлом месяце. Все работы велись за счет бюджета по программе "Безопасный город". Трехэтажное здание площадью более пяти тысяч "квадратов" оснащено всем необходимым оборудованием, оргтехникой и инженерными системами. Там созданы все условия не только для ежедневной работы полицейских, но и для тренировок, а также учебных занятий сотрудников.

Кроме того, мэр поздравил весь личный состав московской полиции с праздником. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.