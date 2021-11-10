Собянин открыл новое здание ОВД в Бескудниковском районе

18:30
В Бескудниковском районе появилось новое здание полиции. В День сотрудника органов внутренних дел его торжественно открыл Сергей Собянин.
Строить здание начали в феврале этого года, а закончили в прошлом месяце. Все работы велись за счет бюджета по программе "Безопасный город". Трехэтажное здание площадью более пяти тысяч "квадратов" оснащено всем необходимым оборудованием, оргтехникой и инженерными системами. Там созданы все условия не только для ежедневной работы полицейских, но и для тренировок, а также учебных занятий сотрудников.
Кроме того, мэр поздравил весь личный состав московской полиции с праздником.
Всего с 2011 года в Москве отремонтировали 79 зданий районных ОВД, еще 20 построили. Кроме того, в ближайшее время в городе появится еще 13 новых зданий полиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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