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10 октября, 22:30

Транспорт

МЦД-4 улучшил транспортное обслуживание более 20 районов Москвы – Собянин

МЦД-4 улучшил транспортное обслуживание более 20 районов Москвы – Собянин

Ежедневно МЦД-4 пользуются 230 тыс пассажиров – Собянин

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Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Новости часа: новую развязку открыли на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Новости часа: Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Собянин: новую развязку на МСД открыли на месяц раньше срока

Более шести миллионов поездок совершили пассажиры МЦД-4 за первый месяц после открытия. Данными в своем телеграм-канале поделился Сергей Собянин. Он отметил, что МЦД-4 улучшил транспортное обслуживание более 20 районов Москвы.

Известно, что москвичи ежедневно пользуются диаметрами 270 тысяч раз. С появлением городских вокзалов жители могут строить удобные маршруты с пересадками. Например, вокзал в Марьиной Роще объединил БКЛ, Люблинско-Дмитровскую линию, МДЦ-2 и МЦД-4.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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