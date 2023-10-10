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Новости

10 октября, 17:15

Общество

Новости часа: Собянин заявил, что экономика Москвы успешно адаптировалась к санкциям

Новости часа: Собянин заявил, что экономика Москвы успешно адаптировалась к санкциям

Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на три года

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Новости часа: новую развязку открыли на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Новости часа: Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Собянин: новую развязку на МСД открыли на месяц раньше срока

Новости часа: новую развязку на МСД открыли на месяц раньше срока

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Экономика Москвы успешно адаптировалась к ограничениям и вернулась к устойчивому развитию. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Пассажиры в столице совершили более 1,4 миллиона поездок на наземном транспорте до причалов. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.

Ночь на 11 октября в Москве будет самой холодной с начала осени. Об этом рассказали синоптики.

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