Новости часа: Собянин заявил, что экономика Москвы успешно адаптировалась к санкциям

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Экономика Москвы успешно адаптировалась к ограничениям и вернулась к устойчивому развитию. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Пассажиры в столице совершили более 1,4 миллиона поездок на наземном транспорте до причалов. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.

Ночь на 11 октября в Москве будет самой холодной с начала осени. Об этом рассказали синоптики.