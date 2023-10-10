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10 октября, 17:15

Экономика

Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на три года

Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на три года

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Новости часа: новую развязку открыли на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Новости часа: Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Собянин: новую развязку на МСД открыли на месяц раньше срока

Новости часа: новую развязку на МСД открыли на месяц раньше срока

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Новости часа: Собянин рассказал о направлениях учебы в "Московской технической школе"

Экономика Москвы успешно адаптировалась к введенным против России ограничениям и вернулась к устойчивому развитию. Об этом заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Рост деловой активности наблюдается во всех основных отраслях экономики. Был утвержден прогноз соцэкономразвития города на ближайшие три года. В частности, ожидается рост производства обрабатывающей промышленности, оборота розничной торговли и объема платных услуг, а также инвестиций в основной капитал и валового регионального продукта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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