Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Сергей Собянин открыл транспортную развязку на пересечении дублера улицы Люблинской и южного направления Московского скоростного диаметра (МСД). Он подчеркнул, что этот объект является сложным и важным.

Строительство завершилось на месяц раньше. Новая дорога улучшит транспортную доступность для жителей районов Печатники, Кузьминки, Текстильщики и Марьино. Также с ее появлением сократится пробег автомобилей и разгрузятся улицы. О том, как работали над уникальным проектом и как прошел запуск движения – в эфире телеканала Москва 24.