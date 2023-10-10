Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 22:15

Город

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Новости часа: новую развязку открыли на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Новости часа: Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Собянин: новую развязку на МСД открыли на месяц раньше срока

Новости часа: новую развязку на МСД открыли на месяц раньше срока

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Новости часа: Собянин рассказал о направлениях учебы в "Московской технической школе"

Сергей Собянин: за месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

Сергей Собянин открыл транспортную развязку на пересечении дублера улицы Люблинской и южного направления Московского скоростного диаметра (МСД). Он подчеркнул, что этот объект является сложным и важным.

Строительство завершилось на месяц раньше. Новая дорога улучшит транспортную доступность для жителей районов Печатники, Кузьминки, Текстильщики и Марьино. Также с ее появлением сократится пробег автомобилей и разгрузятся улицы. О том, как работали над уникальным проектом и как прошел запуск движения – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоАлена КасаткинаДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика