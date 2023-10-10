Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 16:30

Город

Новости часа: новую развязку открыли на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Новости часа: новую развязку открыли на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Новости часа: Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Собянин: новую развязку на МСД открыли на месяц раньше срока

Новости часа: новую развязку на МСД открыли на месяц раньше срока

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Новости часа: Собянин рассказал о направлениях учебы в "Московской технической школе"

Сергей Собянин: за месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

Новости часа: Собянин сообщил о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

Сергей Собянин: за месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД открыли на месяц раньше срока. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице согласовали проект реконструкции улицы Кульнева в Дорогомилове. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Более 730 гектаров земли выделили в Москве для масштабных инвестпроектов за 5 лет. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоКсения ЧепенкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика