Новости часа: новую развязку открыли на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД открыли на месяц раньше срока. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице согласовали проект реконструкции улицы Кульнева в Дорогомилове. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Более 730 гектаров земли выделили в Москве для масштабных инвестпроектов за 5 лет. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.