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Новости

10 октября, 16:15

Город

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Новости часа: Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Собянин: новую развязку на МСД открыли на месяц раньше срока

Новости часа: новую развязку на МСД открыли на месяц раньше срока

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Новости часа: Собянин рассказал о направлениях учебы в "Московской технической школе"

Сергей Собянин: за месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

Новости часа: Собянин сообщил о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

Сергей Собянин: за месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

Новости часа: за месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

Сергей Собянин открыл транспортную развязку на пересечении дублера улицы Люблинской и южного направления Московского скоростного диаметра (МСД). Он подчеркнул, что этот объект является сложным и важным.

Закончить работы удалось на месяц раньше срока. Новая дорога должна разгрузить Волгоградский проспект, Краснодонскую улицу и Волжский бульвар, а транспортная ситуация улучшится для жителей сразу нескольких районов города. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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