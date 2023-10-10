Новости часа: Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На МСД открыли развязку, которая соединяет Люблинскую, Краснодарскую и Ставропольскую улицы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На Горбатом мосту в Пресненском районе завершают замену гидроизоляции. Это данные комплекса городского хозяйства.

Первый снег в Москве прошел на шесть дней раньше обычного среднего срока. Об этом сообщили синоптики.