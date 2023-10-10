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Новости

10 октября, 15:30

Общество

Новости часа: Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Новости часа: Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Собянин: новую развязку на МСД открыли на месяц раньше срока

Новости часа: новую развязку на МСД открыли на месяц раньше срока

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Новости часа: Собянин рассказал о направлениях учебы в "Московской технической школе"

Сергей Собянин: за месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

Новости часа: Собянин сообщил о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

Сергей Собянин: за месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

Новости часа: за месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

Новости часа: Собянин сообщил о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На МСД открыли развязку, которая соединяет Люблинскую, Краснодарскую и Ставропольскую улицы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На Горбатом мосту в Пресненском районе завершают замену гидроизоляции. Это данные комплекса городского хозяйства.

Первый снег в Москве прошел на шесть дней раньше обычного среднего срока. Об этом сообщили синоптики.

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