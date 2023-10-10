Новости часа: новую развязку на МСД открыли на месяц раньше срока

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД. Как рассказал Сергей Собянин, работы завершили на месяц раньше срока.

11 маршрутов обслуживают электробусы из парка в Митине. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

В столице на этой неделе потеплеет до 15 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.