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10 октября, 14:30

Общество

Новости часа: новую развязку на МСД открыли на месяц раньше срока

Новости часа: новую развязку на МСД открыли на месяц раньше срока

Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Новости часа: Собянин рассказал о направлениях учебы в "Московской технической школе"

Сергей Собянин: за месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

Новости часа: Собянин сообщил о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

Сергей Собянин: за месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

Новости часа: за месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

Новости часа: Собянин сообщил о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

МЦД-4 улучшил транспортное обслуживание более 20 районов Москвы – Собянин

Собянин рассказал о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД. Как рассказал Сергей Собянин, работы завершили на месяц раньше срока.

11 маршрутов обслуживают электробусы из парка в Митине. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

В столице на этой неделе потеплеет до 15 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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