Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Сергей Собянин открыл транспортную развязку на пересечении дублера улицы Люблинской и южного направления Московского скоростного диаметра (МСД). Он подчеркнул, что этот объект является сложным и важным.

Закончить работы удалось на месяц раньше срока. Новая дорога должна разгрузить Волгоградский проспект, Краснодонскую улицу и Волжский бульвар, а транспортная ситуация улучшится для жителей сразу нескольких районов города.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.