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Новости

10 октября, 13:30

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Новости часа: Собянин рассказал о направлениях учебы в "Московской технической школе"

Новости часа: Собянин рассказал о направлениях учебы в "Московской технической школе"

Сергей Собянин: за месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

Новости часа: Собянин сообщил о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

Сергей Собянин: за месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

Новости часа: за месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

Новости часа: Собянин сообщил о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

МЦД-4 улучшил транспортное обслуживание более 20 районов Москвы – Собянин

Собянин рассказал о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

Мэр Москвы рассказал, с каких станций МЦД-4 стали чаще ездить пассажиры

Собянин: павильоны "Здоровая Москва" за сезон посетили более 288 тыс человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 123 программы повышения квалификации работают в "Московской технической школе" для сотрудников промпредприятий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Начался капремонт 1-го Бауманского моста на востоке Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Более 1,5 миллиона поездок совершили пассажиры на электробусах парка "Митино". Об этом заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

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