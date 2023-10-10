Новости часа: Собянин рассказал о направлениях учебы в "Московской технической школе"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 123 программы повышения квалификации работают в "Московской технической школе" для сотрудников промпредприятий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Начался капремонт 1-го Бауманского моста на востоке Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Более 1,5 миллиона поездок совершили пассажиры на электробусах парка "Митино". Об этом заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.