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10 октября, 12:30

Общество

Новости часа: Собянин сообщил о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

Новости часа: Собянин сообщил о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

Сергей Собянин: за месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

Новости часа: за месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

Новости часа: Собянин сообщил о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

МЦД-4 улучшил транспортное обслуживание более 20 районов Москвы – Собянин

Собянин рассказал о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

Мэр Москвы рассказал, с каких станций МЦД-4 стали чаще ездить пассажиры

Собянин: павильоны "Здоровая Москва" за сезон посетили более 288 тыс человек

Собянин: около 60 транспортных объектов благоустроят в этом году

Собянин: открылся новый корпус единого центра поддержки участников СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В "Московской технической школе" появились новые учебные направления, рассказал Сергей Собянин. Их стало почти в два раза больше в 2023 году.

Недельное число заболевших COVID-19 в Москве снижается после длительного роста. Это данные портала стопкоронавирус.рф.

Еще один рейс из Тель-Авива должен приземлиться в аэропорту Домодедово днем 10 октября. Это следует из онлайн-табло.

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