Новости часа: Собянин сообщил о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В "Московской технической школе" появились новые учебные направления, рассказал Сергей Собянин. Их стало почти в два раза больше в 2023 году.

Недельное число заболевших COVID-19 в Москве снижается после длительного роста. Это данные портала стопкоронавирус.рф.

Еще один рейс из Тель-Авива должен приземлиться в аэропорту Домодедово днем 10 октября. Это следует из онлайн-табло.