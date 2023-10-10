Сергей Собянин: за месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

Более шести миллионов поездок совершили пассажиры МЦД-4 за первый месяц после открытия. Данными в своем телеграм-канале поделился Сергей Собянин.

При этом только внутри города москвичи ежедневно пользуются диаметрами 270 тысяч раз. С появлением городских вокзалов жители могут строить удобные маршруты с пересадками. Например, вокзал в Марьиной Роще объединил БКЛ, Люблинско-Дмитровскую линию, МДЦ-2 и МЦД-4. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.