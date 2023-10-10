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Новости

10 октября, 12:00

Общество

Новости часа: за месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

Новости часа: за месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

Новости часа: Собянин сообщил о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

МЦД-4 улучшил транспортное обслуживание более 20 районов Москвы – Собянин

Собянин рассказал о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

Мэр Москвы рассказал, с каких станций МЦД-4 стали чаще ездить пассажиры

Собянин: павильоны "Здоровая Москва" за сезон посетили более 288 тыс человек

Собянин: около 60 транспортных объектов благоустроят в этом году

Собянин: открылся новый корпус единого центра поддержки участников СВО

Собянин: открылся новый корпус единого центра поддержки участников СВО

Новости часа: Собянин рассказал, какие здания восстановили по программе "1 рубль за метр"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более шести миллионов поездок совершили пассажиры за месяц работы МЦД-4. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Станция велопроката у главного входа ВДНХ стала самой востребованной в городе в этом сезоне. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Главная метеостанция Москвы официально отметила первый снег в этом сезоне. Об этом заявили синоптики.

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