10 октября, 12:00Общество
Новости часа: за месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более шести миллионов поездок совершили пассажиры за месяц работы МЦД-4. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Станция велопроката у главного входа ВДНХ стала самой востребованной в городе в этом сезоне. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.
Главная метеостанция Москвы официально отметила первый снег в этом сезоне. Об этом заявили синоптики.