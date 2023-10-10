Новости часа: за месяц работы МЦД-4 пассажиры совершили 6,3 млн поездок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более шести миллионов поездок совершили пассажиры за месяц работы МЦД-4. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Станция велопроката у главного входа ВДНХ стала самой востребованной в городе в этом сезоне. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Главная метеостанция Москвы официально отметила первый снег в этом сезоне. Об этом заявили синоптики.