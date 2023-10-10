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10 октября, 11:30

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Новости часа: Собянин сообщил о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

Новости часа: Собянин сообщил о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

МЦД-4 улучшил транспортное обслуживание более 20 районов Москвы – Собянин

Собянин рассказал о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

Мэр Москвы рассказал, с каких станций МЦД-4 стали чаще ездить пассажиры

Собянин: павильоны "Здоровая Москва" за сезон посетили более 288 тыс человек

Собянин: около 60 транспортных объектов благоустроят в этом году

Собянин: открылся новый корпус единого центра поддержки участников СВО

Собянин: открылся новый корпус единого центра поддержки участников СВО

Новости часа: Собянин рассказал, какие здания восстановили по программе "1 рубль за метр"

Собянин: более 40 зданий инвесторы восстанавливают по программе "1 рубль за метр"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число курсов в "Московской технической школе" в этом году выросло более чем вдвое. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 650 тысяч поездок совершили пассажиры по новой соединительной ветви D3 между Останкино и Электрозаводской. Это данные Дептранса.

На Горбатом мосту в Пресненском районе завершают замену гидроизоляции. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

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