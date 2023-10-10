Новости часа: Собянин сообщил о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число курсов в "Московской технической школе" в этом году выросло более чем вдвое. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 650 тысяч поездок совершили пассажиры по новой соединительной ветви D3 между Останкино и Электрозаводской. Это данные Дептранса.

На Горбатом мосту в Пресненском районе завершают замену гидроизоляции. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.