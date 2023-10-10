Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 11:15

Транспорт

МЦД-4 улучшил транспортное обслуживание более 20 районов Москвы – Собянин

МЦД-4 улучшил транспортное обслуживание более 20 районов Москвы – Собянин

Собянин рассказал о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

Мэр Москвы рассказал, с каких станций МЦД-4 стали чаще ездить пассажиры

Собянин: павильоны "Здоровая Москва" за сезон посетили более 288 тыс человек

Собянин: около 60 транспортных объектов благоустроят в этом году

Собянин: открылся новый корпус единого центра поддержки участников СВО

Собянин: открылся новый корпус единого центра поддержки участников СВО

Новости часа: Собянин рассказал, какие здания восстановили по программе "1 рубль за метр"

Собянин: более 40 зданий инвесторы восстанавливают по программе "1 рубль за метр"

Новости часа: Собянин сообщил об открытии второго корпуса центра поддержки участников СВО

Около 230 тысяч человек каждый день перевозят пригородные поезда по МЦД-4. Самый большой пассажиропоток зафиксировали на станциях Железнодорожная, Нижегородская, Аминьевская, Апрелевка и Минская.

Итоги первого месяца работы четвертого диаметра в своем телеграм-канале подвел Сергей Собянин. По самой протяженной линии наземного метро проехали более 6,3 миллиона человек. Диаметр улучшил транспортную доступность более 20 районов Москвы и нескольких городов Подмосковья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортвидеоЕвгения МирошкинаНаталья Мелехина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика