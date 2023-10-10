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10 октября, 11:15

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Собянин рассказал о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

Собянин рассказал о новых направлениях учебы в "Московской технической школе"

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Более чем в два раза выросло в этом году число курсов в "Московской технической школе". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Всего для сотрудников промышленности доступны 123 программы повышения квалификации по семи направлениям. Среди них – "Искусственный интеллект", "Промышленный дизайн", "Технологии связи", "Беспилотный транспорт". Есть и специальные – "Охрана труда" и "Бережливое производство".

Среди партнеров "Московской технической школы" – МГУ, Московский Политех. Всего 100 организаций.

В конце сентября начала работу образовательная платформа, где есть видеокурсы и возможность записаться на обучение. За время работы школы подготовили почти 1 400 инженеров. Обучение могут пройти специалисты городских промышленных предприятий. Город компенсирует 95% стоимости.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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