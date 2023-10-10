Мэр Москвы рассказал, с каких станций МЦД-4 стали чаще ездить пассажиры

Около 230 тысяч человек каждый день перевозят пригородные поезда по МЦД-4. Самый большой пассажиропоток зафиксировали на станциях Железнодорожная, Нижегородская, Аминьевская, Апрелевка и Минская.

Итоги первого месяца работы четвертого диаметра в своем телеграм-канале подвел Сергей Собянин. По самой протяженной линии наземного метро проехали более 6,3 миллиона человек. Диаметр улучшил транспортную доступность более 20 районов Москвы и нескольких городов Подмосковья.

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