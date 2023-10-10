Собянин: павильоны "Здоровая Москва" за сезон посетили более 288 тыс человек

Почти 300 тысяч москвичей прошли медицинское обследование в павильонах "Здоровая Москва" в этом году. Итоги работы летних столичных медпунктов в своем телеграмм-канале подвел Сергей Собянин.

Павильоны работали в столичных парках с середины мая до 1 октября. Все желающие могли быстро и бесплатно проверить свое здоровье.

Наиболее активными были горожане от 40 лет и старше. Именно с этого возраста увеличивается риск развития ряда хронических заболеваний, поэтому важно регулярно наблюдаться у медиков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.