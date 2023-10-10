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Новости

10 октября, 08:00

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Собянин: павильоны "Здоровая Москва" за сезон посетили более 288 тыс человек

Собянин: павильоны "Здоровая Москва" за сезон посетили более 288 тыс человек

Собянин: около 60 транспортных объектов благоустроят в этом году

Собянин: открылся новый корпус единого центра поддержки участников СВО

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Собянин сообщил об открытии второго корпуса центра поддержки участников СВО

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Почти 300 тысяч москвичей прошли медицинское обследование в павильонах "Здоровая Москва" в этом году. Итоги работы летних столичных медпунктов в своем телеграмм-канале подвел Сергей Собянин.

Павильоны работали в столичных парках с середины мая до 1 октября. Все желающие могли быстро и бесплатно проверить свое здоровье.

Наиболее активными были горожане от 40 лет и старше. Именно с этого возраста увеличивается риск развития ряда хронических заболеваний, поэтому важно регулярно наблюдаться у медиков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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