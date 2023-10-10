Собянин: около 60 транспортных объектов благоустроят в этом году

Около 60 объектов транспортной инфраструктуры благоустроят в столице в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Меняются территории рядом с четырьмя московскими городскими вокзалами: Окружной, Рижской, Ростокино и Тимирязевской. У транспортных хабов обустраивают удобные маршруты для пешеходов, парковочные места, делают дополнительное освещение.



Общая площадь, где проводят благоустройство, превысила 30 гектаров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.