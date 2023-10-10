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10 октября, 07:45

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Собянин: около 60 транспортных объектов благоустроят в этом году

Собянин: около 60 транспортных объектов благоустроят в этом году

Собянин: открылся новый корпус единого центра поддержки участников СВО

Собянин: открылся новый корпус единого центра поддержки участников СВО

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Собянин сообщил об открытии второго корпуса центра поддержки участников СВО

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Новости часа: в Москве благоустраивают территории возле 4 городских вокзалов

Около 60 объектов транспортной инфраструктуры благоустроят в столице в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Меняются территории рядом с четырьмя московскими городскими вокзалами: Окружной, Рижской, Ростокино и Тимирязевской. У транспортных хабов обустраивают удобные маршруты для пешеходов, парковочные места, делают дополнительное освещение.

Общая площадь, где проводят благоустройство, превысила 30 гектаров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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