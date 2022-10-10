В Москве завершается реконструкция новых корпусов центра паллиативной помощи в 1-ом Щипковском переулке. В ближайшее время откроют Дом сестринского ухода. Об этом заявил Сергей Собянин.

Дом сестринского ухода предназначен для пациентов, которым требуется длительный уход в стационаре. Для этого оборудовали бывший корпус Больницы № 1. Реконструкция здания 1979 года постройки началась в 2020 году. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.