Собянин: новый трамвайный маршрут № 90 связал четыре ж/д вокзала

Новый трамвайный маршрут № 90 связал наземным транспортом четыре железнодорожных вокзала, рассказал Сергей Собянин. На линию вышли около 20 трамваев нового поколения "Львенок-Москва".

Они будут ходить по первой в стране трамвайной линии без контактной сети. Рельсы укладывали по особой бесшовной технологии, чтобы избежать стыков между секциями. Основанием стали усиленные монолитные плиты, за счет чего трамваи будут ездить тихо и плавно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.