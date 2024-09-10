Новости часа: еще два участка реорганизуют в Москве в рамках программы КРТ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще два участка реорганизуют в Москве в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Расписание на нижегородском и калужском направлении МЦД-4 изменится с 13 сентября, предупредили в Дептрансе.

Экскурсии по исторической части столицы стартуют осенью для участников "Московского долголетия". Об этом рассказали городские власти.