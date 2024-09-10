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Новости

10 сентября, 22:00

Новости

Новости часа: еще два участка реорганизуют в Москве в рамках программы КРТ

Новости часа: еще два участка реорганизуют в Москве в рамках программы КРТ

Собянин принял решение о комплексном развитии двух участков на востоке Москвы

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги форума-фестиваля "Москва 2030"

Собянин принял решение о комплексном развитии двух участков на востоке Москвы

Сергей Собянин: Московскому центральному кольцу исполнилось восемь лет

Новости часа: новый состав Мосгордумы соберется на первое заседание 18 сентября

Сергей Собянин подвел итоги форума-фестиваля "Москва 2030"

Новости часа: сразу 12 поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Новости часа: еще 100 амбулаторий будут реконструированы в столице до конца года

Собянин: первое заседание нового состава Мосгордумы состоится 18 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще два участка реорганизуют в Москве в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Расписание на нижегородском и калужском направлении МЦД-4 изменится с 13 сентября, предупредили в Дептрансе.

Экскурсии по исторической части столицы стартуют осенью для участников "Московского долголетия". Об этом рассказали городские власти.

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