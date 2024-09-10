Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги форума-фестиваля "Москва 2030"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 12 миллионов человек посетили форум "Территория будущего. Москва 2030". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Спрос на платную парковку для автобусов и грузовиков в Москве вырос почти на 20%, сообщили в столичном Дептрансе.

Число экспортеров в Москве за 2023 год увеличилось до 17 тысяч, заявили в Московском экспортном центре.