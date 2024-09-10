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10 сентября, 20:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги форума-фестиваля "Москва 2030"

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги форума-фестиваля "Москва 2030"

Собянин принял решение о комплексном развитии двух участков на востоке Москвы

Сергей Собянин: Московскому центральному кольцу исполнилось восемь лет

Новости часа: новый состав Мосгордумы соберется на первое заседание 18 сентября

Сергей Собянин подвел итоги форума-фестиваля "Москва 2030"

Новости часа: сразу 12 поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Новости часа: еще 100 амбулаторий будут реконструированы в столице до конца года

Собянин: первое заседание нового состава Мосгордумы состоится 18 сентября

Сергей Собянин сообщил об открытии сразу 12 поликлиник после реконструкции

Собянин открыл обновленное здание детской поликлиники в районе Соколиная гора

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 12 миллионов человек посетили форум "Территория будущего. Москва 2030". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Спрос на платную парковку для автобусов и грузовиков в Москве вырос почти на 20%, сообщили в столичном Дептрансе.

Число экспортеров в Москве за 2023 год увеличилось до 17 тысяч, заявили в Московском экспортном центре.

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