Новости часа: новый состав Мосгордумы соберется на первое заседание 18 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первое заседание Мосгордумы восьмого созыва состоится 18 сентября. Об этом заявил Сергей Собянин.

В Москве за 13 лет построили и реконструировали 119 станций метро, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Москве сохраняются супервысокие для сентября температуры, заявили в Гидрометцентре России.