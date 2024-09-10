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Новости

10 сентября, 18:30

Новости

Новости часа: новый состав Мосгордумы соберется на первое заседание 18 сентября

Новости часа: новый состав Мосгордумы соберется на первое заседание 18 сентября

Сергей Собянин подвел итоги форума-фестиваля "Москва 2030"

Новости часа: сразу 12 поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Новости часа: еще 100 амбулаторий будут реконструированы в столице до конца года

Собянин: первое заседание нового состава Мосгордумы состоится 18 сентября

Сергей Собянин сообщил об открытии сразу 12 поликлиник после реконструкции

Собянин открыл обновленное здание детской поликлиники в районе Соколиная гора

Новости часа: система ПВО сбила на подлете к Москве около 15 БПЛА

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Раменском городском округе

Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первое заседание Мосгордумы восьмого созыва состоится 18 сентября. Об этом заявил Сергей Собянин.

В Москве за 13 лет построили и реконструировали 119 станций метро, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Москве сохраняются супервысокие для сентября температуры, заявили в Гидрометцентре России.

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