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Новости

Новости

10 сентября, 16:00

Новости

Новости часа: еще 100 амбулаторий будут реконструированы в столице до конца года

Новости часа: еще 100 амбулаторий будут реконструированы в столице до конца года

Собянин: первое заседание нового состава Мосгордумы состоится 18 сентября

Сергей Собянин сообщил об открытии сразу 12 поликлиник после реконструкции

Собянин открыл обновленное здание детской поликлиники в районе Соколиная гора

Новости часа: система ПВО сбила на подлете к Москве около 15 БПЛА

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Раменском городском округе

Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе

Сергей Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Раменском городском округе

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Собянин: предотвращена очередная попытка атаки БПЛА в Раменском городском округе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 100 поликлиник реконструируют в Москве до конца года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

22 транспортные развязки модернизировали на МКАД за 12 лет, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам синоптиков, 10 сентября 2024 года стало самым теплым в Москве за последние 75 лет.

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