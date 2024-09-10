Новости часа: еще 100 амбулаторий будут реконструированы в столице до конца года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 100 поликлиник реконструируют в Москве до конца года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

22 транспортные развязки модернизировали на МКАД за 12 лет, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам синоптиков, 10 сентября 2024 года стало самым теплым в Москве за последние 75 лет.