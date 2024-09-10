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Новости

10 сентября, 13:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Раменском городском округе

Новости часа: Сергей Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Раменском городском округе

Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе

Сергей Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Раменском городском округе

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Собянин: предотвращена очередная попытка атаки БПЛА в Раменском городском округе

Новости часа: до 2030 года наземный столичный транспорт перейдет на электрическую тягу

Новости часа: за первый год работы МЦД-4 пассажиры совершили 75 млн поездок

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Новости часа: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил о беспилотниках, которые на пути к Москве сбила система ПВО.

119 станций метро построили и реконструировали в Москве за 13 лет, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Расписание ряда электричек Ярославского направления МЖД изменится с 11 сентября по 11 октября.

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