Новости часа: Сергей Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Раменском городском округе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил о беспилотниках, которые на пути к Москве сбила система ПВО.

119 станций метро построили и реконструировали в Москве за 13 лет, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Расписание ряда электричек Ярославского направления МЖД изменится с 11 сентября по 11 октября.