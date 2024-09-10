10 сентября, 13:00Новости
Новости часа: Сергей Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Раменском городском округе
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил о беспилотниках, которые на пути к Москве сбила система ПВО.
119 станций метро построили и реконструировали в Москве за 13 лет, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Расписание ряда электричек Ярославского направления МЖД изменится с 11 сентября по 11 октября.