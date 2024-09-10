10 сентября, 11:15Новости
Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе
В ночь на 10 сентября силы противовоздушной обороны сбили почти полтора десятка БПЛА на подлетах к столице. Сергей Собянин в своем телеграм-канале подробно рассказал о произошедшем.
Мэр Москвы сообщил о ликвидации беспилотников в городском округе Люберцы и Раменском. Кроме того, четыре беспилотника были сбиты в районе Подольска, еще два – в городском округе Домодедово.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.