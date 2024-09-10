Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 11:15

Новости

Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе

Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе

Сергей Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Раменском городском округе

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Собянин: предотвращена очередная попытка атаки БПЛА в Раменском городском округе

Новости часа: до 2030 года наземный столичный транспорт перейдет на электрическую тягу

Новости часа: за первый год работы МЦД-4 пассажиры совершили 75 млн поездок

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Новости часа: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Новости часа: Московские городские вокзалы созданы уже на 25 станциях МЦД-4

В ночь на 10 сентября силы противовоздушной обороны сбили почти полтора десятка БПЛА на подлетах к столице. Сергей Собянин в своем телеграм-канале подробно рассказал о произошедшем.

Мэр Москвы сообщил о ликвидации беспилотников в городском округе Люберцы и Раменском. Кроме того, четыре беспилотника были сбиты в районе Подольска, еще два – в городском округе Домодедово.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыпроисшествиявидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика