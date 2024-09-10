Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе

В ночь на 10 сентября силы противовоздушной обороны сбили почти полтора десятка БПЛА на подлетах к столице. Сергей Собянин в своем телеграм-канале подробно рассказал о произошедшем.

Мэр Москвы сообщил о ликвидации беспилотников в городском округе Люберцы и Раменском. Кроме того, четыре беспилотника были сбиты в районе Подольска, еще два – в городском округе Домодедово.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

