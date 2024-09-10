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Новости

10 сентября, 10:10

Новости

Сергей Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Раменском городском округе

Сергей Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Раменском городском округе

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Собянин: предотвращена очередная попытка атаки БПЛА в Раменском городском округе

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Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Новости часа: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Новости часа: Московские городские вокзалы созданы уже на 25 станциях МЦД-4

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

В Московском регионе в ночь на 10 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили более полутора десятков беспилотников. Как сообщил Сергей Собянин, над городским округом Раменское в Подмосковье были сбиты несколько беспилотников. При отражении атаки произошло возгорание на уровне 11–12-го этажей жилого дома. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Также силы ПВО были задействованы в окрестностях Подольска. Там обнаружены и ликвидированы 4 беспилотника. За ночь атаки БПЛА удалось предотвратить над Люберцами, Домодедово, Коломной и в районе аэропорта Жуковский. О пострадавших информации не поступало. Городские службы работают в местах падения обломков сбитых дронов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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