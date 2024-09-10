Сергей Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Раменском городском округе

В Московском регионе в ночь на 10 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили более полутора десятков беспилотников. Как сообщил Сергей Собянин, над городским округом Раменское в Подмосковье были сбиты несколько беспилотников. При отражении атаки произошло возгорание на уровне 11–12-го этажей жилого дома. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Также силы ПВО были задействованы в окрестностях Подольска. Там обнаружены и ликвидированы 4 беспилотника. За ночь атаки БПЛА удалось предотвратить над Люберцами, Домодедово, Коломной и в районе аэропорта Жуковский. О пострадавших информации не поступало. Городские службы работают в местах падения обломков сбитых дронов.

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