10 сентября, 10:10Новости
Сергей Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Раменском городском округе
В Московском регионе в ночь на 10 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили более полутора десятков беспилотников. Как сообщил Сергей Собянин, над городским округом Раменское в Подмосковье были сбиты несколько беспилотников. При отражении атаки произошло возгорание на уровне 11–12-го этажей жилого дома. Сейчас на месте работают экстренные службы.
Также силы ПВО были задействованы в окрестностях Подольска. Там обнаружены и ликвидированы 4 беспилотника. За ночь атаки БПЛА удалось предотвратить над Люберцами, Домодедово, Коломной и в районе аэропорта Жуковский. О пострадавших информации не поступало. Городские службы работают в местах падения обломков сбитых дронов.
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