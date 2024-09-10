Собянин: предотвращена очередная попытка атаки БПЛА в Раменском городском округе

В Подмосковье в ночь на 10 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили более 15 беспилотников. Хронику событий в своем телеграм-канале восстановил Сергей Собянин.

Активнее всего дроны противника пытались прорваться к Москве через Раменский городской округ. Там за несколько часов сбили в общей сложности шесть машин. Также воздушные цели поражены над Люберцами, Домодедово, Коломной и в районе аэропорта Жуковский.

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