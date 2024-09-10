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Новости

10 сентября, 07:15

Новости

Собянин: предотвращена очередная попытка атаки БПЛА в Раменском городском округе

Собянин: предотвращена очередная попытка атаки БПЛА в Раменском городском округе

Новости часа: до 2030 года наземный столичный транспорт перейдет на электрическую тягу

Новости часа: за первый год работы МЦД-4 пассажиры совершили 75 млн поездок

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Новости часа: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Новости часа: Московские городские вокзалы созданы уже на 25 станциях МЦД-4

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Собянин: более 75 млн поездок совершили пассажиры за год по МЦД-4

Новости часа: более 75 млн поездок совершили пассажиры за год по МЦД-4

В Подмосковье в ночь на 10 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили более 15 беспилотников. Хронику событий в своем телеграм-канале восстановил Сергей Собянин.

Активнее всего дроны противника пытались прорваться к Москве через Раменский городской округ. Там за несколько часов сбили в общей сложности шесть машин. Также воздушные цели поражены над Люберцами, Домодедово, Коломной и в районе аэропорта Жуковский.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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