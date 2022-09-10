Собянин поздравил москвичей с Днем города

Москва 10 и 11 сентября отмечает День рождения. Столице в этом году исполняется 875 лет. С праздником москвичей поздравил Сергей Собянин.

Он отметил, что столицу создавали трудом и талантом многих поколений, а сейчас город молодеет, развивается и становится удобнее. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.