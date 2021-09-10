Собянин вручил награды выдающимся москвичам

15:45
Сергей Собянин вручил государственные награды и премии Москвы выдающимся жителям столицы. Церемония награждения в преддверии Дня города прошла в Белом зале столичной мэрии.
"Здесь, в зале, сидят люди самых разных профессий: и врачи, и учителя, люди искусства, транспортники, строители. Люди разных профессий, объединенные одним – любовью к нашему городу, любовью к своей профессии, показывающие высокий профессионализм и вкладывающие душу в свою работу и в наш город", – сказал мэр.
Собянин поблагодарил их за трудолюбие и упорство, пожелал здоровья и успехов, а также поздравил с наступающим Днем города.
В частности, премии в номинации "Театральное искусство" удостоился худрук Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев, а в номинации "Хореография" – артист балета музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Ольга Сизых.
Некоторые москвичи получили и почетные звания – "Заслуженный работник высшей школы", "Заслуженный врач " и "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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