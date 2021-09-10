Собянин рассказал о том, как принимаются решения о вводе и отмене санитарных ограничений

Как принимают решения о введении и снятии в Москве антиковидных мер в течение полутора лет, в своем блоге рассказал Сергей Собянин.



Он отметил, что обстановку в городе мониторят круглосуточно, и показателем, по которому определяют необходимы ли новые меры, является график заболеваемости. А как только появляется возможность, ограничения смягчают. Просто оставлять их нет причины и вредно для бизнеса, отметил Собянин.

Однако, если антиковидные правила не вводить, то инфекция быстро распространяется. А это может парализовать и работу предпринимателей, и работу всех городских систем, включая здравоохранение, отметил Собянин. Потому что медики в таком случае просто бы перестали справляться с потоком заболевших.

Именно поэтому год назад в столице и вводили ограничительные меры. И они помогли, заявил Собянин. Город готов и к появлению новых штаммов вируса. А система здравоохранения готова в любой момент развернуть дополнительные места, если это понадобится. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.