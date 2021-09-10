Собянин рассказал о планах по развитию МЦК

Московскому центральному кольцу исполнилось пять лет. Как написал Сергей Собянин "ВКонтакте", в этот проект мало кто верил, но реальность превзошла ожидания. Сегодня в будни кольцо перевозит более полумиллиона пассажиров, отметил мэр.

МЦК не только соединило между собой районы столицы, но и снизило нагрузку на вокзалы и метро. С момента запуска парк поездов успели обновить.

Кроме того, сократили интервал движения и почти в два раза увеличили количество пересадок. В следующем году планируется соединить МЦК с Киевским направлением железной дороги, а в перспективе – с Троицкой и Бирюлевской линиями метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.