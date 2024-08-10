Новости часа: в ТиНАО построят 42 образовательных учреждения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На территориях Троицкого и Новомосковского округов построят 42 образовательных учреждения. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Четыре вентиляционные установки обеспечат теплом наземную станцию "Потапово", рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В метро разместили обучающие материалы для детей с инструкцией как вести себя в транспорте, передает портал мэра и правительства столицы.