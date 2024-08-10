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10 августа, 21:30

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Новости часа: в ТиНАО построят 42 образовательных учреждения

Новости часа: в ТиНАО построят 42 образовательных учреждения

Новости часа: Москва обустроила 24 пункта временного размещения в Курской области

Собянин рассказал, что Москва направляет силы и ресурсы на помощь Курской области

Новости часа: Собянин открыл четвертый участок новой магистрали

Технический пуск станции метро "Потапово" состоялся в Москве

Новости часа: Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 августа

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Собянин: Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе соединят с МСД в 2026 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На территориях Троицкого и Новомосковского округов построят 42 образовательных учреждения. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Четыре вентиляционные установки обеспечат теплом наземную станцию "Потапово", рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В метро разместили обучающие материалы для детей с инструкцией как вести себя в транспорте, передает портал мэра и правительства столицы.

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