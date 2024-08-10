Новости часа: Москва обустроила 24 пункта временного размещения в Курской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столица обустроила 24 пункта в Курской области для жителей, покинувших свои дома, рассказал Сергей Собянин

Более 30 миллионов квадратных метров недвижимости ввели в ТиНАО за 12 лет, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

В Москве назовут победителя международного конкурса WowMoscow 2024, говорится в сообщении столичного комитета по туризму.