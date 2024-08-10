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Новости

10 августа, 16:30

Новости

Новости часа: Москва обустроила 24 пункта временного размещения в Курской области

Новости часа: Москва обустроила 24 пункта временного размещения в Курской области

Собянин рассказал, что Москва направляет силы и ресурсы на помощь Курской области

Новости часа: Собянин открыл четвертый участок новой магистрали

Технический пуск станции метро "Потапово" состоялся в Москве

Новости часа: Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 августа

Собянин: станция метро "Потапово" будет открыта для пассажиров в сентябре

Новости часа: новая конечная станция Сокольнической линии метро откроется в сентябре

Собянин: Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе соединят с МСД в 2026 году

Собянин: выбраны 15 лучших проектов в области строительства за 2023 год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столица обустроила 24 пункта в Курской области для жителей, покинувших свои дома, рассказал Сергей Собянин

Более 30 миллионов квадратных метров недвижимости ввели в ТиНАО за 12 лет, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

В Москве назовут победителя международного конкурса WowMoscow 2024, говорится в сообщении столичного комитета по туризму.

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