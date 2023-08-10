Собянин осмотрел новое производство электроконденсаторов в индустриальном парке "Руднево"

Серийное производство конденсаторов началось в индустриальном парке "Руднево". В ближайших планах – наладить выпуск электронных компонентов, которые будут применяться в сфере зеленых технологий – производстве электромобилей, солнечной и ветроэнергетике.

Сергей Собянин осмотрел новое производство и отметил, что доля предприятия на российском рынке составляет 55%, однако к концу года она увеличится до 70%. Также до конца 2023 года завод намерен почти в 1,5 раза увеличить численность сотрудников – до 110 человек.

Где еще используют конденсаторы и в чем особенность производства? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.