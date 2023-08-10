Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19:15

Город

Собянин осмотрел новое производство электроконденсаторов в индустриальном парке"Руднево"

Собянин осмотрел новое производство электроконденсаторов в индустриальном парке"Руднево"

Новости часа: новый дворец спорта в Некрасовке планируется открыть к 1 сентября

Новости часа: производство конденсаторов планируют запустить в парке "Руднево"

Собянин осмотрел новое производство электроконденсаторов в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: новое производство электрических конденсаторов открыли в парке "Руднево"

Собянин анонсировал скорое открытие Дворца спорта в Некрасовке

Новости часа: Собянин анонсировал открытие Дворца спорта в Некрасовке

Собянин анонсировал скорое открытие Дворца спорта в Некрасовке

Новости часа: количество электромобилей в Москве за восемь лет выросло в 20 раз

Собянин принял решение расширить сеть зарядных станций для электромобилей

Серийное производство конденсаторов началось в индустриальном парке "Руднево". В ближайших планах – наладить выпуск электронных компонентов, которые будут применяться в сфере зеленых технологий – производстве электромобилей, солнечной и ветроэнергетике.

Сергей Собянин осмотрел новое производство и отметил, что доля предприятия на российском рынке составляет 55%, однако к концу года она увеличится до 70%. Также до конца 2023 года завод намерен почти в 1,5 раза увеличить численность сотрудников – до 110 человек.

Где еще используют конденсаторы и в чем особенность производства? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоСтанислав КуликАлександра Корнева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика