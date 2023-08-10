Новости часа: новый дворец спорта в Некрасовке планируется открыть к 1 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дворец спорта в Некрасовке планируется открыть к 1 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин.

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 7% за 28 дней. ВОЗ призвала страны делиться данными о заражениях новыми штаммами, а также проводить исследования изменений в тяжести заболевания COVID-19.

Пожар в высотке в Красногорске возник из-за взорвавшегося дезодоранта. Об этом сообщили в МЧС РФ.