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Новости

16:45

Общество

Новости часа: новый дворец спорта в Некрасовке планируется открыть к 1 сентября

Новости часа: новый дворец спорта в Некрасовке планируется открыть к 1 сентября

Новости часа: производство конденсаторов планируют запустить в парке "Руднево"

Собянин осмотрел новое производство электроконденсаторов в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: новое производство электрических конденсаторов открыли в парке "Руднево"

Собянин анонсировал скорое открытие Дворца спорта в Некрасовке

Новости часа: Собянин анонсировал открытие Дворца спорта в Некрасовке

Собянин анонсировал скорое открытие Дворца спорта в Некрасовке

Новости часа: количество электромобилей в Москве за восемь лет выросло в 20 раз

Собянин принял решение расширить сеть зарядных станций для электромобилей

Собянин: в ТиНАО в ближайшие годы будет реализован ряд инвестиционных проектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дворец спорта в Некрасовке планируется открыть к 1 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин.

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 7% за 28 дней. ВОЗ призвала страны делиться данными о заражениях новыми штаммами, а также проводить исследования изменений в тяжести заболевания COVID-19.

Пожар в высотке в Красногорске возник из-за взорвавшегося дезодоранта. Об этом сообщили в МЧС РФ.

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