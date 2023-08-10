Собянин осмотрел новое производство электроконденсаторов в индустриальном парке "Руднево"

Серийное производство конденсаторов началось в индустриальном парке "Руднево". Об этом рассказал Сергей Собянин.

В ближайших планах – наладить выпуск электронных компонентов, которые будут применяться в сфере зеленых технологий, например, производстве электромобилей, солнечной и ветроэнергетике.

Большая часть оборудования завода и сырья, которое используется при производстве, закуплено на территории России. Планируется, что уже в четвертом квартале этого года завод выйдет на полную мощность. Это позволит выпускать до 780 тысяч единиц продукции в год.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.