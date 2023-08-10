Новости часа: новое производство электрических конденсаторов открыли в парке "Руднево"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новое производство электрических конденсаторов открыли в индустриальном парке "Руднево". Об этом рассказал Сергей Собянин.

В России обнаружили всего 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса "Эрис". Таковы данные Роспотребнадзора.

Microsoft после 30 сентября не будет продлевать лицензии российским компаниям. В компании объяснили это решение проблемами с оплатой подписок.