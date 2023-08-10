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Новости

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Общество

Новости часа: новое производство электрических конденсаторов открыли в парке "Руднево"

Новости часа: новое производство электрических конденсаторов открыли в парке "Руднево"

Собянин анонсировал скорое открытие Дворца спорта в Некрасовке

Новости часа: Собянин анонсировал открытие Дворца спорта в Некрасовке

Собянин анонсировал скорое открытие Дворца спорта в Некрасовке

Новости часа: количество электромобилей в Москве за восемь лет выросло в 20 раз

Собянин принял решение расширить сеть зарядных станций для электромобилей

Собянин: в ТиНАО в ближайшие годы будет реализован ряд инвестиционных проектов

Собянин: расширим финансовую поддержку социального предпринимательства в Москве

Собянин: в ТиНАО в ближайшие годы будет реализован ряд масштабных инвестпроектов

Новости часа: Собянин рассказал о новых мерах поддержки соцпредпринимательства в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новое производство электрических конденсаторов открыли в индустриальном парке "Руднево". Об этом рассказал Сергей Собянин.

В России обнаружили всего 17 случаев заражения новым вариантом коронавируса "Эрис". Таковы данные Роспотребнадзора.

Microsoft после 30 сентября не будет продлевать лицензии российским компаниям. В компании объяснили это решение проблемами с оплатой подписок.

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