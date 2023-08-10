Собянин принял решение расширить сеть зарядных станций для электромобилей

В Москве дополнительно установят 250 новых зарядных станций для электромобилей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. Он подчеркнул, что у станций есть очевидное преимущество – наличие быстрой зарядки.

Всего в Москве существует около 3,2 тысячи станций. Их количество растет вслед за числом владельцев электрокаров. За 8 лет оно увеличилось примерно в 20 раз, отметил мэр.

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