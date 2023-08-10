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Собянин: в ТиНАО в ближайшие годы будет реализован ряд инвестиционных проектов

Собянин: в ТиНАО в ближайшие годы будет реализован ряд инвестиционных проектов

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В ближайшее время в ТиНАО реализуют несколько масштабных инвестиционных проектов. Например, там появятся промышленные комплексы, центры инноваций и импортозамещения, а также логистический парк.

Таким образом, на территории создадут более 13 тысяч новых рабочих мест. Об этом в своем телеграм-каналерассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, в числе таких проектов – пищевой кластер в Щаповском, логистический центр для компаний из сферы интернет-торговли в Краснопахорском, предприятие по выпуску технологического оборудования в Вороновском, промышленный технопарк в Марушкинском и индустриальный кластер в районе станции Бекасово-Сортировочная.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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