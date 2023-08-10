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Собянин: расширим финансовую поддержку социального предпринимательства в Москве

Собянин: расширим финансовую поддержку социального предпринимательства в Москве

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Москва расширяет поддержку социального предпринимательства. Теперь представители малого и среднего бизнеса в сфере соцпредпринимательства смогут претендовать на грант до 3 миллионов рублей, рассказал в личном блоге Сергей Собянин.

Отмечается, что в городе работают более 4 тысяч компаний в сфере соцпредпринимательства. Бизнес инвестирует в производство социально значимых товаров и услуг, берет на работу людей с ограниченными возможностями, многодетных родителей и выпускников детдомов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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